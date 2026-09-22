Czołowe zderzenie na autostradzie, wszystko zarejestrowała kamera. Nagranie
Do zderzenia doszło na 151. kilometrze autostrady A4 w kierunku Katowic, przy zjeździe z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Nagranie z kamery samochodowej pokazuje przebieg całego zdarzenia. Na filmie widać, jak osobowa Toyota Corolla włącza się do ruchu na autostradzie. Po chwili auto wpada w poślizg, zawraca i wjeżdża na pas szybkiego ruchu wprost na drugi pojazd. Wtedy dochodzi do zderzenia.
Po zgłoszeniu na miejsce skierowano służby ratunkowe. W działania zaangażowani byli strażacy, ratownicy medyczni oraz policjanci z powiatu wrocławskiego.
- Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa, bo nikt z uczestników zdarzenia nie wymagał pomocy medycznej - poinformował Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Wpadła w poślizg
Jak ustalili policjanci, kobieta jadąca Toyotą Corollą wpadła w poślizg.
- Około 30-letnia kierująca, na mokrej nawierzchni straciła panowanie nad pojazdem i wjechała wprost na nadjeżdżający samochód. Kobieta dostała 10 punktów karnych i mandat za niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze - wyjaśnia Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji.
Jak informują policjanci, kobieta wyraziła skruchę i przyjęła mandat karny. Funkcjonariusze nie informują, jakiej był wysokości.