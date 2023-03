Sąd obniżył karę dominikaninowi skazanemu za gwałt. Prawomocny wyrok

Gwałt we wspólnocie o cechach sekty

Jak informowano wcześniej dominikanin Paweł M. był oskarżony o to, że we Wrocławiu zgwałcił i doprowadził do innej czynności seksualnej przy użyciu "zabiegów i technik manipulacyjnych". Miały one wywołać u kobiety stan, w którym nie miała rozeznania, co do podejmowania decyzji i dalszego działania. Do przestępstw miało dochodzić we wspólnocie, która miała mieć cechy sekty, w okresie od maja 2011 do sierpnia 2018 roku.