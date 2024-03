Cudzoziemcy zakładają coraz więcej firm. Ponad połowa należy do Ukraińców

Na Dolnym Śląsku w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pojawiło się prawie tysiąc nowych firm, których właścicielami są cudzoziemcy. Na terenie całej Polski przybyło 15 tysięcy nowych przedsiębiorstw, które założyły osoby z obcym paszportem. Są to w większości obywatele Ukrainy, a także Białorusi, Rosji, Holandii i Francji.

"W regionie są to w większości obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Holandii i Francji. W skali kraju ponad tysiąc firm prowadzą Wietnamczycy. W porównaniu do maja 2023 roku liczba firm założonych przez obcokrajowców, działających tylko na Dolnym Śląsku w lutym tego roku, wzrosła o 1942, co stanowi wzrost o 41,5 procent" - powiedziała rzecznik.