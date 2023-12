Trzy osoby podtruły się tlenkiem węgla we Wrocławiu

czytaj dalej

W Międzyzdrojach w sobotę, 23 grudnia 35-letni kierowca wjechał w pieszych i zabił trzy osoby - dwie dorosłe i siedmioletnie dziecko. Ranna została również 12-letnia dziewczynka. Kierujący autem uciekł z miejsca wypadku, ale szybko został zatrzymany przez policję. W poniedziałek doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jak przekazali śledczy, był pod wpływem środków odurzających, dokładniej ecstasy. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia.