Szukali w nocy, odnaleźli dopiero w dzień. Ciało 42-latka wyłowiono ze stawu

W poniedziałek we wczesnych godzinach porannych ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wznowili akcję poszukiwawczą na stawie Królewiecka we Wrocławiu. Była to kontynuacja działań prowadzonych przez całą noc w związku ze zgłoszeniem zaginięcia 42-letniego mężczyzny.

Specjalistyczny sprzęt namierzył ciało

Służby przeszukiwały akwen z wykorzystaniem sonaru holowanego. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi ratownikom udało się zlokalizować ciało na dnie akwenu.

"Mężczyzna znajdował się dokładnie we wskazanym przez WOPR miejscu. 42-latka podjęli z wody nurkowie Państwowej Straży Pożarnej" - informuje Dolnośląskie WOPR.

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi dalsze czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

