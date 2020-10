"Chroń siebie i innych. To jest nasz obowiązek obywatelski". Profesor Simon przypomina o tym w autobusach i tramwajach

"Zakryj nos i usta. Chroń siebie i innych" - to część komunikatu, jaki można usłyszeć we wrocławskich autobusach i tramwajach. O konieczności zakrywania twarzy, która ma pomóc w walce z pandemią COVID-19, w pojazdach MPK Wrocław przypomina profesor Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.

- Noszenie maseczki w tramwaju czy autobusie jest dziś nie tylko prawnym obowiązkiem, ale i przejawem solidarności i rozsądku. Bezpieczeństwo korzystania z komunikacji miejskiej zależy głównie od samych pasażerów - podkreśla Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław. I dodaje: - Głosem rozsądku w sprawie koronawirusa nie od dziś jest profesor Krzysztof Simon. Postanowiliśmy więc, aby to on przypominał zapominalskim pasażerom o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Profesor apeluje i przypomina

I tak od 31 października do 1 listopada w pojazdach wrocławskiego MPK po zamknięciu drzwi i odjeździe z przystanku można usłyszeć głos ordynatora jednego z oddziałów zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym J. Gromkowskiego we Wrocławiu: "Zakryj nos i usta. Chroń siebie i innych. To jest nasz obowiązek obywatelski. Krzysztof Simon". I choć akcję zaplanowano na okres Wszystkich Świętych, to - jak przyznaje Aleksander Łoś, zastępca dyrektora ds. korporacyjnych MPK Wrocław - niewykluczone, że głos profesora Simona, przypominający o konieczności zakrywania ust i nosa, w autobusach i tramwajach będzie rozbrzmiewał także później.