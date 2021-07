Wyjmowali bagaże i na chwilę stracili syna z oczu. Trzylatek się oddalił i sam biegał po dworcu

Po przyjeździe taksówką przed budynek wrocławskiego dworca, w trakcie wypakowywania bagaży z taksówki, rodzice stracili na chwilę z oczu swojego trzyletniego synka. Dziecko, co zarejestrowały kamery monitoringu, biegało w tunelu, który prowadzi na perony.

Dziecko samo na dworcu

- Sprawdzając różne miejsca przy dworcu, policjanci, którzy wcześniej otrzymali zgłoszenie od roztrzęsionej kobiety o zaginięciu jej dziecka, przy jednej z restauracji zauważyli błąkającego się samotnie chłopca. Odnaleziony trzylatek powrócił wraz z policjantami do uradowanej tym faktem mamy - dodaje Rynkiewicz.

Pomimo stresu i zamieszania w związku z poszukiwaniem chłopca rodzina dotarła na właściwy peron i zdążyła na pociąg do Warszawy.

Policja apeluje, aby rodzice zachowywali szczególną czujność podczas opieki nad dziećmi. - Jak pokazuje opisana historia, wystarczy dosłownie tylko moment, by dziecko, które znika nam z pola widzenia, oddaliło się, znajdując się jednocześnie w otoczeniu, którego nie zna. W takiej sytuacji kilkulatek nie ma szans na orientację w terenie w nowym miejscu, którego nie zna. Szanse na to, że sam powróci do miejsca, w którym był z rodzicami, są więc nikłe. Dlatego zwracajmy nieprzerwanie uwagę na nasze pociechy i nie spuszczajmy ich z oka nawet na chwilę - zaznacza rzecznik dolnośląskiej policji.