Chłopiec z autyzmem zaginął wracając do domu ze szkoły. Przez telefon namierzyła go policjantka

Chłopiec nie wsiadł po lekcjach do autobusu, którym miał wrócić do domu i zaginął. Rodzice powiadomili policję. Sytuacja była trudna, bo nastolatek ma spektrum autyzmu i kontakt z nim jest utrudniony. Dyżurnej wrocławskiej komendy policji udało się nawiązać kontakt telefoniczny z chłopcem i ustalić jego lokalizację.

Jak relacjonuje starsza aspirant Aleksandra Freus, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, chłopiec po skończonych lekcjach w szkole nie wsiadł do autobusu, do którego powinien doprowadzić go opiekun i do domu musiał wrócić sam. - Zaniepokojeni rodzice próbowali dzwonić do syna, ale nie chciał rozmawiać, rozłączał się, był zestresowany sytuacją, nie potrafił powiedzieć, gdzie się znajduje - relacjonuje policjantka.