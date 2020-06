Jednych zachwyca, innych odstrasza. Nie będzie najmłodszym zabytkiem Wrocławia

Solpol to wybudowany niemal 27 lat temu postmodernistyczny dom towarowy mieszczący się w centrum Wrocławia. Jego architektura od początku budziła kontrowersje. Niektórych zachwyca, innych odstrasza. Społecznicy chcieli, by budynek został wpisany do rejestru zabytków. Po kilku latach batalii konserwator po raz kolejny orzekł, że Solpol zabytkiem nie zostanie. Aktywiści nie mają jednak zamiaru odpuścić.

"Wiemy, że 'wielu' z Was nie może się już doczekać dnia w którym Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisze dom handlowy Solpol do Rejestru Zabytków. Niestety, mamy złą wiadomość - nie zdarzy się to prędko. Otrzymaliśmy ostatnio decyzję odmowną w tej sprawie, od której odwołaliśmy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - poinformowało Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia na Facebooku. I przypomniało, że cała procedura - mająca na celu to, by budynek stał się jednym z najmłodszych w Polsce zabytków - trwa już pięć lat.