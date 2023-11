Charytatywny pokaz mody. Modelkami były pacjentki onkologiczne. "To jest niesamowite przeżycie"

W niedzielę we Wrocławiu odbyła się charytatywna aukcja strojów z pokazu mody onkologicznej. Autorem kolekcji jest projektant Kamil Hala, a jego modelkami były pacjentki, które zmagały się lub zmagają nadal z nowotworem piersi.

7 października 2023 roku we wrocławskim hotelu Terminal odbył się charytatywny pokaz mody onkologicznej. 45 pacjentek, które wciąż walczą z nowotworem albo tę walkę już wygrały, zostało modelkami prezentującymi kolekcję strojów zaprojektowaną przez wrocławskiego artystę, Kamila Halę. Warunkiem udziału w wydarzeniu było wykupienie "cegiełki" o wartości 500 złotych.

Natomiast w niedzielę, 12 listopada, odbyła się wyprzedaż popokazowej kolekcji. Część dochodu ze sprzedaży zostanie przekazana na cele fundacji La vie la vie.

- Dla nas to jest niezwykłe przeżycie. Ja byłam w szoku przez następny tydzień, bo to są ogromne emocje. A jeszcze poznać takich fantastycznych ludzi, którzy oddają swoje serce dla tych kobiet, które tak ciężko chorują, to jest coś niesamowitego - powiedziała jedna z modelek, była pacjentka onkologiczna, pani Alina.

Stroje przedstawione w pokazie trafią na licytację tvn24

"Jeżeli można komuś pomóc, to warto to zrobić"

Fundacja onkologiczna La vie la vie działa na rzecz profilaktyki onkologicznej oraz pomaga kobietom w walce z chorobą nowotworową.

Pokaz mody był częścią projektu "ONA – Onkologia, Nieskończona Afirmacja", którego celem jest pokazanie potęgi kobiecości i solidarności w tak trudnej sytuacji, jaką jest choroba.

- Wychodzę z założenia, że jeżeli przez moją pracę można komuś pomóc, to warto to zrobić. Aby być dobrym człowiekiem trzeba tworzyć, nie można tego tylko konsumować, trzeba też tworzyć i dzielić się tym rzemiosłem, które jest niewątpliwie językiem sztuki - skomentował Kamil Hala, projektant zaprezentowanych strojów, właściciel autorskiej Pracowni Krawiectwa Artystycznego we Wrocławiu.

W pokazie wystąpiło 45 pań na różnym etapie choroby oraz przedstawiciele wrocławskich szpitali, firm i partnerów wydarzenia.

- Nasz pokaz odbił się szerokim echem i okazał się też wielkim sukcesem, dzięki naszym cudownym modelkom i Kamilowi, już wiemy o tym, że przygotowujemy się do następnego pokazu i dlatego też dzisiaj, całe to wydarzenie jest po to, aby wesprzeć fundację, ale też jest to grunt pod następny pokaz - powiedziała Paulina Kryczało, jedna z prezesek fundacji.

Panie zachęcały do tego, aby zarówno kobiety jak i mężczyźni wykonywali profilaktyczne badania.

Modelkami były pacjentki w trakcie lub po leczeniu 7 października odbył się pokaz mody onkologicznej Fundacja onkologiczna La vie la vie Rozwiń

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem rozpoznawanym u kobiet w Polsce. Według dostępnych danych zachorowalność na ten rodzaj nowotworu wzrosła w ciągu ostatnich lat ponad dwukrotnie

