Wrocław Zarabiali fortunę na nierządzie, siedem osób zatrzymanych Oprac. Svitlana Kucherenko |

Zarabiali na cudzym nierządzie. CBŚP zatrzymało siedem osób Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: CBŚP

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Siedem osób zatrzymano w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej podejrzanej o czerpanie korzyści z nierządu. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od kilku lat na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Jak wynika z ustaleń Centralnego Biura Śledczego Policji, podejrzani mieli organizować i prowadzić tzw. mieszkaniowe agencje towarzyskie. Według zgromadzonego materiału dowodowego w kilkunastu takich lokalach mogło przebywać i świadczyć usługi seksualne blisko 100 kobiet.

Siedem osób zatrzymanych Źródło zdjęcia: CBŚP

"Według śledczych przestępczy proceder mógł przynieść grupie dochód w wysokości blisko miliona złotych. W toku czynności na poczet przyszłych kar i środków kompensacyjnych zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o wartości blisko 200 tysięcy złotych" - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji.

Milion złotych zysku Źródło zdjęcia: CBŚP

Siedem osób zatrzymanych

Zatrzymano siedem osób - dwie kobiety i pięciu mężczyzn w wieku od 37 do 52 lat. Według śledczych wśród nich znajdują się osoby kierujące grupą.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Za zarzucane czyny grozi im do 10 lat więzienia.

CBŚP zatrzymało siedem osób Źródło zdjęcia: CBŚP

Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli ponad 70 tysięcy złotych gotówki, amfetaminę i marihuanę, a także kilkadziesiąt telefonów komórkowych i laptopy. Sąd Rejonowy we Wrocławiu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch zatrzymanych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są kolejne zatrzymania.

CBŚP zlikwidowało grupę czerpiącą zyski z prostytucji Źródło zdjęcia: CBŚP

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