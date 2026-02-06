Logo strona główna
Wrocław

Ciastka i batony z narkotykami. Zatrzymano 10 osób

Nielegalna produkcja narkotyków w wynajętych mieszkaniach
"To nie jest kiepski żart". Jak działa rynek narkotykowy w sieci
Źródło: TVN24
CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, która przez kilka lat produkowała i sprzedawała narkotyki w darknecie. W specjalnie wynajętych mieszkaniach wytwarzano m.in. waporyzatory, ciastka i batony nasączone THC i HHC. Zatrzymano 10 osób, z czego osiem trafiło do aresztu.

Funkcjonariusze CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która działała w latach 2021-2024 w całym kraju.

"Przestępcy wykorzystywali do sprzedaży zamknięte fora i platformy sieci darknet, licząc na anonimowość i utrudnienie działań organów ścigania" - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

W grupie obowiązywał ścisły podział ról. Poszczególni członkowie gangu odpowiadali m.in. za przygotowywanie roztworów zawierających THC i HHC, konfekcjonowanie ich do pojedynczych waporyzatorów przy użyciu specjalistycznych urządzeń, nasączanie ciastek i batonów substancjami psychoaktywnymi, a także za internetową sprzedaż i nadawanie przesyłek w automatach paczkowych.

Nielegalna produkcja narkotyków w wynajętych mieszkaniach
Nielegalna produkcja narkotyków w wynajętych mieszkaniach
Źródło: CBŚP

"Produkcja odbywała się głównie w specjalnie wynajętych mieszkaniach zlokalizowanych w różnych częściach kraju" - zaznaczył kom. Wrześniowski.

Policjanci zatrzymali w tej sprawie 10 osób. Usłyszały one zarzuty dotyczące m.in. wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, posiadania narkotyków, udzielania innym osobom środków odurzających oraz posiadania bez wymaganego zezwolenia broni.

Członkowie grupy produkowali ciasteczka z narkotykami
Członkowie grupy produkowali ciasteczka z narkotykami
Źródło: CBŚP

Osiem osób trafiło do aresztu po akcji CBŚP

Sąd zadecydował o aresztowaniu ośmiu osób, w tym jedna osoba była już wcześniej aresztowana za udział w tej samej działalności przestępczej.

Policjanci zabezpieczyli różne narkotyki, w tym mefedron, klefedron, kokainę, amfetaminę, marihuanę i haszysz, a także duże ilości płynnych substancji zawierających HHC i THC. A także dwie profesjonalne linie technologiczne przystosowane do napełniania waporyzatorów oraz nasączania wyrobów spożywczych. Zabezpieczono ponad 13,5 tys. gotowych do sprzedaży waporyzatorów, ponad 1,3 tys. batonów i ponad 2,5 tys. ciastek zawierających substancje psychotropowe.

Zlikwidowali narkotykowe laboratorium

Zlikwidowali narkotykowe laboratorium

Niemal 30 litrów płynnej amfetaminy w kanistrach po oleju, 26-latek w areszcie

Niemal 30 litrów płynnej amfetaminy w kanistrach po oleju, 26-latek w areszcie

"Dystrybucja zamówień odbywała się w sposób konspiracyjny" - zaznaczył rzecznik CBŚP. Przesyłki były dostarczane przez kurierów na podrasowanych hulajnogach do paczkomatów. Dostarczyciele mieli zasłonięte twarze.

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

CBŚPNarkotyki
