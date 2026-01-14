Były zmuszane do prostytucji, jednej z kobiet udało się uciec. 13 osób zatrzymanych

Policja rozbiła grupę zajmującą się handlem ludźmi i produkcją narkotyków Źródło: KWP Wrocław

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Grupę rozbili policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Według ustaleń funkcjonariuszy, jej członkowie mieli działać na terenie całego kraju - werbowali kobiety w trudnej sytuacji życiowej.

"Posługiwali się okrutnymi metodami, jak uprowadzenie, groźby karalne czy wykorzystywanie krytycznego położenia. Kobiety były zmuszane do prostytucji bez względu na stan zdrowia czy wyczerpanie fizyczne i emocjonalne" - podała w środę w komunikacie dolnośląska policja. Zakazywano im kontaktów z rodziną i ograniczano wolność.

Policja rozbiła grupę zajmującą się handlem ludźmi i produkcją narkotyków Źródło: KWP Wrocław

13 osób zatrzymano

Jednej z kobiet udało się uciec, dzięki czemu policjanci dotarli do kolejnych sześciu ofiar przestępczego procederu. Jak dodała policja, dwie kobiety zmuszane do prostytucji zostały uwolnione i objęte opieką Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

Łącznie zatrzymano 13 członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym 31-letniego mieszkańca powiatu oleśnickiego, który - zdaniem śledczych - kierował organizacją.

Policja rozbiła grupę zajmującą się handlem ludźmi i produkcją narkotyków Źródło: KWP Wrocław

Grupa - jak wynika z ustaleń śledczych - zajmowała się również produkcją i dystrybucją narkotyków - amfetaminy, mefedronu i marihuany. Przestępcy dokonywali również przejęć gruntów i nieruchomości na terenie całego kraju.

"Wykorzystywali łatwowierność osób starszych, zwłaszcza tych z problemami osobistymi i finansowymi. (…) Przekonywali seniorów do sprzedaży nieruchomości lub gruntów po dużo niższej cenie niż rynkowa. Osoba pokrzywdzona często nie otrzymywała pieniędzy za tego typu sprzedaż" - głosi policyjny komunikat.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście. Decyzją krakowskiego sądu ośmiu podejrzanych zostało aresztowanych. Pięć pozostałych objęto środkami wolnościowymi.

Zabezpieczono mienie o wartości 2,5 mln zł oraz duże ilości narkotyków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD