Były ksiądz pedofil pozostanie na wolności. Sąd oddalił wniosek prokuratury o umieszczenie go w ośrodku w Gostyninie

Ksiądz Paweł K. był wikariuszem i katechetą m.in. w parafiach we Wrocławiu i Bydgoszczy, gdzie opiekował się ministrantami. Po raz pierwszy kłopoty z prawem miał w 2005 roku, kiedy został zatrzymany i usłyszał zarzuty związane z posiadaniem pornografii dziecięcej, a także usiłowaniem namówienia nieletnich do seksu. Ostatecznie skazany został jedynie za pierwszy z wymienionych zarzutów na rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Hierarchowie kościelni wówczas ani nie zawiesili go w posłudze kapłańskiej, ani nie podjęli decyzji, aby go odsunąć od pracy z młodzieżą.

Osadzony niebezpieczny

Przed końcem odsiadki K. w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, zarówno dyrektor więzienia, jak i prokuratura, wnioskowały o umieszczenie byłego duchownego w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Trafiają tam najbardziej niebezpieczni przestępcy z całej Polski, którzy skończyli odbywać wyroki, ale zdaniem sądu na wolności mogą zagrażać życiu, zdrowiu i wolności seksualnej innych osób, a prawdopodobieństwo powrotu do przestępczego życia jest - w ich przypadku - bardzo wysokie.

Ksiądz pedofil na wolności

Na początku września Sylwia Jastrzemska, rzeczniczka Sądu Okręgowego we Wrocławiu, poinformowała o decyzji sądu w tej sprawie. Ten zadecydował, że były ksiądz po odbyciu kary nie zostanie skierowany do ośrodka w Gostyninie. Paweł K. został jednak uznany za osobę stwarzająca zagrożenie i ma kontynuować leczenie w trybie ambulatoryjnym.

Wniosek prokuratury oddalony

We wtorek Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił wniosek złożony przez prokuraturę o skierowanie byłego księdza do ośrodka zamkniętego. W uzasadnieniu sąd zaznaczył, że Paweł K. karę już odbył i nie można go ponownie karać. Musiałoby zachodzić wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstwa. Sąd przekazał, iż biegli stwierdzili, że nie jest on osobą o cechach dyssocjalnych, jednakże ma cechy osoby niedojrzałej.