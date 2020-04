Był pod wpływem narkotyków, nie zatrzymał się do kontroli. W czasie epidemii wiózł pijanych kolegów i dziecko

Pijani dorośli, narkotyki i ośmioletni chłopiec

Kara nie tylko za jazdę pod wpływem i niewłaściwą opiekę nad dzieckiem

Kierowca i pasażerowie zostali zatrzymani. Za jazdę pod wpływem narkotyków 20-latkowi grozi do dwóch lat więzienia. Jednak za niezatrzymanie się do kontroli drogowej kara wzrasta do pięciu lat. Z kolei pasażerowi, do którego należały znalezione narkotyki, grozi do trzech lat więzienia. Z konsekwencjami musi liczyć się też ojciec ośmiolatka. - Jeśli zgromadzony materiał wykaże, że swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem naraził syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia bądź zdrowia, grozić mu może kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności - informuje rzecznik wrocławskiej policji. To jednak nie koniec, bo kierowca i jego pasażerowie mogą zostać ukarani też za nieprzestrzeganie przepisów związanych z epidemią choroby COVID-19. - Wnioski o ich ukaranie zostaną skierowane do sądu, bo zachowanie mężczyzn było niezgodne z obecnie panującymi przepisami - podkreśla policjant.