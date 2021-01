"Seniorka" podejrzana o serię podpaleń. "Może mieć ich więcej na koncie"

"Podpaleń na swoim koncie może mieć więcej"

To wszystko doprowadziło do zatrzymania kobiety, którą policjanci określają mianem "seniorki". To ona, ich zdaniem, jest odpowiedzialna za serię podpaleń. - Seniorka usłyszała zarzuty dokonania czterech podpaleń. Śledczy podejrzewają jednak, że może mieć ich więcej na swoim koncie - przyznaje Dutkowiak. I dodaje, że wobec podejrzanej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Teraz mieszkance Wrocławia grozi do pięciu lat więzienia.