Jest podejrzany o bicie, duszenie i przypalanie zapalniczką kobiety siódmym miesiącu ciąży

Wrocław Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według ustaleń śledczych do pierwszego z przestępstw doszło 8 lutego we Wrocławiu. Prokuratura zarzuca Bartłomiejowi Z., że wielokrotnie uderzał kobietę będącą w siódmym miesiącu ciąży pięściami po całym ciele, bił młotkiem po nogach, przypalał okolice brzucha zapalniczką oraz uciskał rękoma jej szyję. Kobieta doznała licznych obrażeń, m.in. stłuczeń, ran, krwiaków, złamania kości podudzia.

Następnego dnia Bartłomiej Z. miał zastraszać pobitą kobietę, aby nie powiadomiła o przestępstwie policji.

Z. działał w warunkach recydywy. Wcześniej był już skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Wrocław‑Fabryczna za inne przestępstwo i odbywał karę pozbawienia wolności od kwietnia 2024 r. do października 2025 r.

"Bartłomiej Z. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów" - informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Za zarzucany czyn Bartłomiejowi Z. grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Z powodu działania w warunkach tzw. multirecydywy - sąd będzie musiał wymierzyć karę surowszą - od 4 lat i 6 miesięcy do nawet 30 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Svitlana Kucherenko