Bastion na Wzgórzu Partyzantów niszczał przez lata. Teraz odkrywa swoje skarby

Trwa rewaloryzacja Bastionu Sakwowego na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Niegdyś, jeszcze jako obiekt militarny, a później atrakcja miasta, budził podziw i był chętnie odwiedzany przez mieszkańców. Ostatnie kilkadziesiąt lat to jednak stopniowe popadanie w ruinę. Miasto chce przywrócić temu miejscu dawny blask, a przy okazji kompleksowego remontu, odkrywane są kolejne świadectwa historii.

Prace w toku

W marcu tego roku wrocławski magistrat przekazał wiadomość, na którą w mieście czekano od dawna. - Podpisujemy umowę na rewitalizację Bastionu Sakwowego, znanego także pod nazwą Wzgórze Partyzantów. To historyczne wzgórze, które dało nazwę bramie miasta, a potem samemu bastionowi. Jego rewitalizacja pozwoli zyskać kolejną atrakcję w naszym mieście, do którego w kilka minut dojdziemy spacerem z Dworca Głównego czy naszej wrocławskiej opery. Obiekty, które jeszcze w pierwszej połowie XX wieku wyglądały naprawdę okazale, aktualnie są w bardzo złym stanie technicznym - mówił kilka miesięcy temu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

- Było dla nas zupełnym zaskoczeniem, w jakim stanie - mimo wielokrotnych przeróbek, betonowania, budowania nowych konstrukcji - ta niecka się ostała. Pod czułym okiem archeologa starannie ją oczyściliśmy. Zachowały się nawet żeliwne elementy rur doprowadzające wodę. Niecka pierwotnie była ceglana potem wypełniono ja zaprawą cementowo-wapienną, a do uszczelnienia użyto prawdopodobnie szkła wodnego - opisuje Krzysztof Świercz z Zarządu Inwestycji Miejskich. I dodaje: - Niestety nie ma dobrej dokumentacji historycznej bastionu ufundowanego przez Adolfa Liebicha, ale wszystko wskazuje na to, że fontanna została wybudowana w 1866 roku, czyli w momencie powstawania obiektu. Pawilon wówczas nie miał dachu ani kolumn, dopiero potem w ramach przebudowy powstały świetliki, a następnie wybudowano dach oraz między innymi charakterystyczne kolumny go podtrzymujące.

Kafle zostają

- Część z nich na pewno była elementami pieca kaflowego. Pozostałe mogły być fragmentem herbu naszego miasta. Na kaflach odnajdujemy datę A.D. 1760. Nic nie wskazuje jednak na to, że jest to data ich produkcji. Odnaleziono bowiem tabliczkę z nazwą producenta. Jest to jedna z najsłynniejszych firm zajmujących się wytwarzaniem wyrobów ceramicznych na świecie - Villeroy&Boch. Ten koncern kupił po I wojnie światowej zakład w Leśnicy i wszystko wskazuje na to, że właśnie z tego miejsca pochodzą piękne kafle - informuje Świercz.