Azara ma jedenaście miesięcy i w akcie urodzenia dwie mamy. Chcą, by teraz dziewczynce nadano PESEL

Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wystąpiła do wrocławskiego magistratu z interwencją poselską. Domaga się nadania numeru PESEL 11-miesięcznej dziewczynce, która jest wychowywana za granicą przez dwie matki. Urząd Stanu Cywilnego tego nie zrobił, odsyłając sprawę do wojewody.

W drodze do Urzędu Miasta we Wrocławiu posłance towarzyszyli Alina Szeptycka, pełnomocniczka matki dziewczynki oraz aktywista równościowy Łukasz Olszewski. Przed interwencją zorganizowali konferencję, na której wyjaśnili szczegóły sprawy.

Apel do prezydenta miasta

- Jest to świadectwo źle funkcjonującego polskiego prawa, które nie nadąża za potrzebami społecznymi i zmieniającym się modelem rodziny i zamyka oczy na to, że rodzina to są po prostu osoby, które decydują się na posiadanie potomstwa i na założenie rodziny - powiedziała posłanka Lewicy.

- Chciałam zwrócić uwagę pana prezydenta i Urzędu Stanu Cywilnego, że to nie zamyka drogi do nadania numeru PESEL tej dziewczynce, który w przyszłości będzie podstawą do wydania dowodu osobistego. To potwierdzi status dziewczynki jako obywatelki państwa polskiego - podkreśliła Dziemianowicz-Bąk.