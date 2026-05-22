Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Autobus przejechał na zmieniających się światłach. Kierowca "nie zauważył"

|
Autobus przejechał na zmieniających się światłach
Autobus zatrzymany po przejeździe przez skrzyżowanie we Wrocławiu
Źródło wideo: STOP CHAM
Źródło zdj. gł.: STOP CHAM
Miejski autobus przejechał przez skrzyżowanie we Wrocławiu w momencie zmiany światła na czerwone, co zauważyli jadący za nim policjanci. Zatrzymali pojazd i pouczyli kierowcę. Nagranie trafiło do sieci.

Do sytuacji doszło w środę, 20 maja, na ulicy Piotra Skargi we Wrocławiu. Autobus przejeżdżał tam przez skrzyżowanie, na którym zmieniała się sygnalizacja świetlna z zielonej na czerwoną. Za autobusem jechał patrol policji. Funkcjonariusze, widząc zdarzenie, włączyli sygnały i zatrzymali autobus. Nagranie ze zdarzenia opublikował w mediach społecznościowych profil Stop Cham.

- Policjanci pouczyli kierowcę autobusu. Sytuacja była niejasna, ponieważ nie zauważył on zmiany sygnalizacji świetlnej i wjechał na skrzyżowanie, gdy jeszcze przez chwilę było zielone światło. Tak wynika również z nagrania - przekazała tvn24.pl podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.

Autobus przejechał na zmieniających się światłach
Autobus przejechał na zmieniających się światłach
Źródło zdjęcia: STOP CHAM

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu potwierdza, że taka sytuacja miała miejsce.

- Rzeczywiście patrol zatrzymał naszego kierowcę zaraz za skrzyżowaniem. Kierowca wyjaśnił, że wjechał na skrzyżowanie, gdy światło było jeszcze zielone i połowa autobusu była już za sygnalizatorem, kiedy zapaliło się czerwone. Policjanci ograniczyli się jedynie do pouczenia, nie było mandatu. Jazda 18-metrowym autobusem wymaga pewnego kompromisu. Dodatkowo w tym miejscu był remont, więc kierowca musiał wykonać szeroki łuk - mówi Adam Perec z zespołu prasowego MPK Wrocław.

Zatrzymanie autobusu we Wrocławiu
Zatrzymanie autobusu we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: STOP CHAM
O krok od tragedii, piesi cofnęli się w ostatniej chwili. Nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

O krok od tragedii, piesi cofnęli się w ostatniej chwili. Nagranie

Szczecin
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 7 min
pc
"To nie zawsze byli dobrzy ludzie"
Piotr Jacoń
Bartłomiej Bonk, kwiecień 2015 roku
Spowiedź po latach. "To był zastrzyk testosteronu. Moja głupota"
Tomasz Wiśniowski
Maciej Kot zastanawia się nad życiem po skokach
Pierwszy skoczek chce do MMA. "Jestem otwarty"
Tomasz Wiśniowski
Udostępnij:
Tagi:
WrocławautobusMPK WrocławPolicja
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk reaguje na decyzję Trumpa
Polska
benzyna dystrybutor shutterstock_2780150635
Tyle zapłacimy za benzynę w weekend
BIZNES
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
Tomasz Janeczek
Żurek zawiesił prokuratora Janeczka
Robert Zieliński, Maciej Duda
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
Kultura i styl
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
Kapitan Jan Dobrogowski
Nowe informacje o polskim kapitanie statku z hantawirusem
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
Świat
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
BIZNES
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
Jedną osobę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Czołowe zderzenie, śmigłowiec lądował na ulicy. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Polska
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek potrącony na pasach, miał zielone światło. Nagranie
Trójmiasto
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
Kraków
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
Świat
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
Świat
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
Polska
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
pap_20251114_0PS
Awaria w systemie PKP. "Niestety bardziej złożony problem"
BIZNES
Rafał Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa kultury w sprawie Pałacu w Wilanowie
Pałac w Wilanowie za darmo. Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa
WARSZAWA
Szop
Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to
METEO
Związki partnerskie
Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa
Polska
Budynek Sejmu RP
"Nie będę się bał". Wicemarszałek zapowiada ruch w sprawie kilometrówek
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica