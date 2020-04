Jechał autem bez jednej opony. "Miał wrażenie, że brakuje mu powietrza"

25-letni kierowca za jazdę pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem. Wpadł, bo policjanci z Wrocławia zauważyli, że auto mężczyzny nie ma jednej opony. To jednak nie przeszkadzało kierowcy w pokonywaniu ulic stolicy Dolnego Śląska.

Szukał stacji paliw, "bo miał wrażenie, że w oponie ma za mało powietrza"

- Po zatrzymaniu 25-letni kierowca wyznał mundurowym, że szuka stacji paliw. Wszystko dlatego, że miał wrażenie, że w jednej z opon ma za mało powietrza - policjant przytacza wyjaśnienia mężczyzny. I dodaje, że "powodem błędnej oceny sytuacji" był zapewne krążący w organizmie 25-latka alkohol. Badanie wykazało, że miał go ponad promil. Policjanci chcieli zatrzymać prawo jazdy kierowcy. Jednak ten nie miał go przy sobie. Zatrzymali więc dowód rejestracyjny pojazdu. A auto zostało odholowane na strzeżony parking. 25-latek za swoją jazdę odpowie przed sądem. Grozi mu do dwóch lat więzienia.