Obaj skazani twierdzą, że są niewinni. Ponownie staną przed sądem w sprawie śmierci 15-letniej Małgosi

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zajmie się sprawą oskarżonych o zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej Małgosi. Za zbrodnię sprzed 24 lat dwóch mężczyzn usłyszało wyroki 25 lat pozbawienia wolności. Jednak żaden z nich do winy się nie przyznaje. Ich obrońcy chcą uniewinnienia, a prokuratura domaga się dożywocia dla jednego z oskarżonych.

Sąd pierwszej instancji: po 25 lat więzienia

O działaniu oskarżonych Marek Poteralski, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, mówił: - Dopuścili się zbiorowego zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem (…) pozostawili ją nagą, leżącą na ziemi i w miejscu ogólnie niedostępnym i nieoświetlonym, a sami wrócili na dyskotekę, nie interesując się jej dalszym losem. Jeśli chodzi o wymiar kary, sąd wziął pod uwagę, że zabójstwo zostało dokonane z zamiarem ewentualnym, w związku z czym nie orzekł kary dożywocia. A to właśnie dożywocia dla M. domagała się prokuratura. Z kolei oskarżeni od początku do winy się nie przyznawali i podkreślali, że są niewinni. - Jestem niewinny, nie wiem, kto to zrobił. Chciałbym się dowiedzieć - mówił Ireneusz M.

A Norbert Basiura przekonywał - Nie znałem Małgorzaty K. Nie pamiętam jej z dyskoteki, nie wyprowadzałem jej z dyskoteki, nie zgwałciłem i nie zamordowałem Małgorzaty K. Cały akt oskarżenia oparty jest na zlepku domysłów prokuratora. Jestem niewinny. Wyrok ogłoszony przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu nie był prawomocny.

Obrońcy chcą uniewinnienia, prokuratura dożywocia dla M.

Po kilku miesiącach sprawa wraca na wokandę sądu. Od nieprawomocnego rozstrzygnięcia odwołały się wszystkie strony. Prokuratura w apelacji wnosi o zaostrzenie kary wobec Ireneusza M, bo zdaniem oskarżyciela publicznego ta orzeczona nieprawomocnie jest niewspółmierna do winy mężczyzny. Prokuratura chce, by sąd zmienił orzeczoną wobec niego wcześniej karę na dożywocie. Z kolei obrońcy oskarżonych wnoszą o uniewinnienie swoich klientów lub uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji. Obrońcy w apelacji podnoszą przede wszystkim wątpliwości dotyczące badań DNA. Choć te wcześniej przez biegłego zostały ocenione jako "ekstremalnie mocne" w przypadku Norberta Basiury i "bardzo mocne" w przypadku Ireneusza M.

Zbrodnia miłoszycka

Do gwałtu i zabójstwa nastolatki doszło w sylwestrową noc z 1996 na 1997 rok. Impreza w dyskotece w Miłoszycach miała być dla dziewczyny pierwszą spędzaną poza domem. Gdy Małgosia nie wróciła o umówionej godzinie do domu, rodzice rozpoczęli poszukiwania. Pojechali do Miłoszyc. Jednak córki nie znaleźli. O zaginięciu telefonicznie powiadomili policję. Feralnego poranka pomiędzy swoim domem, a Miłoszycami kursowali kilka razy. W pewnym momencie dołączył do nich policjant. Rozpytywał sąsiadów. Z rodzicami Małgosi jeździł po wiosce. Po dziewczynie nie było jednak śladu. W końcu rodzice nastolatki pojechali do komisariatu oficjalnie zgłosić zaginięcie. Gdy po godzinie 13 ponownie pojawili się w Miłoszycach, zobaczyli mnóstwo policji i mieszkańców wsi. Powiedziano im, że przy stodole leży dziewczyna. Nieżywa, naga i poobijana. To była ich córka. Ciało Małgosi leżało na sukience. Tej samej, którą włożyła kilkanaście godzin wcześniej. Lekarz pogotowia jako wstępną przyczynę zgonu zapisał: zgwałcenie, wykrwawienie, zamarznięcie. Obok znaleziono czarną wełnianą czapkę. Było też kilka włosów. Na ciele ktoś zostawił ślady zębów. Ten ślad przyczynił się później do niesłusznego skazania Tomasza Komendy, a teraz jest jednym z dowodów świadczących przeciwko Ireneuszowi M. Zdaniem śledczych oprawców Małgosi było nie dwóch, a trzech. Wciąż jednak nie wiadomo, kim był trzeci mężczyzna.

