"Namawiał do pobicia, potrącenia samochodem lub oblania kwasem prokurator, która nadzorowała jego sprawę"

Miał namawiać do pobicia, potrącenia samochodem lub oblania kwasem prokurator, która prowadziła jego sprawę - za to wrocławski sąd skazał Andrzeja N. na rok i osiem miesięcy więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

W poniedziałek wrocławski sąd uznał Andrzeja N. winnym tego, że próbował on namawiać Andrzeja W. do użycia przemocy wobec prokuratur z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. N. miał, zdaniem sądu, próbować namawiać do pobicia, potrącenia samochodem lub oblania kwasem wrocławskiej prokurator. W ten sposób oskarżony chciał zmusić prokurator do odstąpienia od czynności śledczych w postępowaniu, w którym zasiada na ławie oskarżonych. Za to Andrzejowi N. wymierzył karę roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności.