Zapraszał na Marsz dla Jezusa, załączył w liście dziecięcą pornografię. Organizator z zarzutami

Do dwunastu lat więzienia grozi organizatorowi wrocławskiej edycji Marszu dla Jezusa, który zapraszając dziennikarzy na wydarzenie załączył w wiadomości zdjęcie nagiego dziecka. 36-letni mężczyzna jest podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie takich materiałów. Jak dowiedziało się Radio Wrocław, był on już wcześniej karany za pedofilię.

Usłyszał zarzuty

- 36-latek usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy prezentowania i rozpowszechniania dziecięcej pornografii, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Drugi z zarzutów dotyczy przechowywania i posiadania takich materiałów. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje do pięciu lat pozbawienia wolności - wylicza komisarz Jabłoński z wrocławskiej komendy miejskiej.