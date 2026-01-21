Logo strona główna
Wrocław

Zburzył zabytkową willę, stanie za to przed sądem

Zniszczony zabytkowy dom na Karłowicach - zdjęcie z lipca 2025 r.
Wrocław
Źródło: Google Earth
Do wrocławskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Januszowi J., któremu prokuratura zarzuca bezprawne zburzenie zabytkowej willi na wrocławskich Karłowicach. Za zniszczenie obiektu chronionego grozi mu do 10 lat więzienia.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prokurator Karolina Stocka-Mycek poinformowała w środę, że do Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna trafił akt oskarżenia w sprawie zburzenia zabytkowej willi na osiedlu Karłowice.

"Janusz J. został oskarżony o to, że w nieustalonym okresie, nie później niż dnia 2 marca 2024 roku, działając jako przedstawiciel właściciela, spowodował zniszczenie poprzez wyburzenie metodą zawału, obiektu zabytkowego położonego we Wrocławiu przy Alei Jana Kasprowicza 23, objętego ochroną konserwatorską poprzez ujęcie w gminnej ewidencji zabytków Wrocławia" - przekazała rzecznik.

O nielegalnej rozbiórce powiadomiono policję
O nielegalnej rozbiórce powiadomiono policję
Źródło: facebook.com/OsiedleKarlowiceRozankaWroclaw

Oskarżony nie przyznał się

Janusz J. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz złożył obszerne wyjaśnienia w śledztwie.

"Wskazał, że działał w dobrej wierze, nie naruszył przepisów prawa budowlanego oraz, że w ten sposób likwidował zagrożenie występujące ze strony osób postronnych, które zniszczyły i dewastowały budynek, a jednocześnie stan techniczny budynku był zagrożeniem dla tych osób i dlatego trzeba było działać natychmiast" – powiedziała rzecznik.

Za zarzucany czyn oskarżonemu grozi kara od 1 roku do lat 10 więzienia.

Zabytkowa willa niemal zniknęła, są pierwsze zarzuty
Zabytkowa willa niemal zniknęła, są pierwsze zarzuty

Rozbiórka zabytku na Karłowicach

Na początku marca 2024 roku od przypadkowego przechodnia policjanci otrzymali wezwanie dotyczące nielegalnej rozbiórki zabytkowej willi, która stała przy ul. Kasprowicza. Gdy patrol przyjechał na miejsce okazało się, że budynek został niemal doszczętnie zniszczony. Obiekt był niszczony przy pomocy koparki, obsługiwanej przez dwóch mężczyzn.

Zniszczona willa jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków
Zniszczona willa jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków
Źródło: facebook.com/OsiedleKarlowiceRozankaWroclaw

Funkcjonariusze wylegitymowali obu mężczyzn. Okazało się, że wykonywali pracę zleconą przez właściciela budynku. Na miejscu zjawił się też konserwator zabytków.

"Prace były w bardzo dużym stopniu zaawansowania. Właściwie w dniu dzisiejszym mamy już tylko cokół budynku, tę partię przyziemia zachowaną, a reszta jest rozebrana. Nakazałem wstrzymanie prac rozbiórkowych. W sensie nieformalnym, bo okazało się, że na miejscu nie ma dziennika budowy" - powiedział wówczas Daniel Gibski, dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków.

Zniszczony zabytkowy dom na Karłowicach - zdjęcie z lipca 2025 r.
Zniszczony zabytkowy dom na Karłowicach - zdjęcie z lipca 2025 r.
Źródło: tvn24.pl
