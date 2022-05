Wyszli z samochodu na środku autostrady. Kłótnię zarejestrowała kamera w innym aucie

Zatrzymali samochód na autostradzie A4 przed Wrocławiem i wyszli na ulicę. W ten sposób kobieta i półnagi mężczyzna zablokowali jeden z pasów ruchu. Zdarzenie zarejestrowała kamera w samochodzie innego kierowcy. Na nagraniu widać, kłócącą się parę. Policja ustala teraz tożsamość kobiety i mężczyzny, a także to, co dokładnie się wydarzyło.

Do zdarzenia doszło w środę 25 maja na autostradzie A4 przed Wrocławiem. Samochód zatrzymał się, blokując jeden z pasów ruchu. Z auta wyszli kobieta i mężczyzna. Świadek zdarzenia zadzwonił na policję, a na miejsce od razu pojechali funkcjonariusze.

- Po przybyciu nie zastali uczestników tego zdarzenia, pojazdu ani zgłaszającego. Nagranie, na którym zostało uwiecznione to całe zajście wpłynęło do policji. Po szczegółowej analizie, ustaleniu personaliów tych osób będą podejmowane dalsze czynności - przekazał sierżant sztabowy Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.