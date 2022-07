Ośmioletni chłopiec postrzelony na podwórku. 23-latek usłyszał zarzuty, ale do aresztu nie trafi

23-letni Damian B. podejrzany o postrzelenie na jednym z wrocławskich podwórek ośmiolatka usłyszał zarzuty - poinformowała we wtorek Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. Wniosek o tymczasowe aresztowanie odrzucił sąd, zdecydował natomiast o innych środkach zapobiegawczych.