78-latek nagle upadł na podłogę w sądzie. Nagranie dramatycznej akcji ratunkowej Źródło: Policja Dolnośląska

Do zdarzenia doszło 23 stycznia w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu. 78-letni mężczyzna - jak widać na nagraniu z monitoringu - nagle upadł na podłogę i stracił przytomność. Nieopodal - przy bramce wejściowej - swoje czynności wykonywali policjanci, którzy usłyszeli wezwanie o pomoc roztrzęsionej kobiety.

Akcja ratunkowa w siedzibe sądu we Wrocławiu Źródło: Policja Dolnośląska

Policjanci reanimowali 78-latka

Jak informuje w komunikacie Dolnośląska Policja, funkcjonariusze ruszyli na pomoc 78-latkowi. - Mężczyzna nie reagował na bodźce zewnętrzne, a z każdą sekundą jego oddech stawał się coraz bardziej płytki. Z tego powodu policjanci przystąpili do resuscytacji krążeniowo–oddechowej. W trakcie działań wykorzystali również AED, które umieszczone było w holu głównym budynku sądu. Kilka minut później na miejsce przybyły dwa zespoły ratownictwa medycznego, które przejęły od policjantów poszkodowanego mężczyznę" - czytamy w komunikacie.

Dramatyczna akcja ratunkowa w sądzie we Wrocławiu Źródło: Policja Dolnośląska

Dzięki szybkiej interwencji i podjętym czynnościom mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. Senior został zabrany karetką pogotowia do szpitala.