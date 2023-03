76-latka w piżamie i klapkach błądziła po ulicach Wrocławia

Do patrolujących rejon wrocławskiego Grabiszyna policjantów podjechał mężczyzna z informacją o starszej kobiecie ubranej "nieadekwatnie do panujących warunków", która błąka się po ulicach. Była ubrana tylko w piżamę, a na stopach miała klapki. 76-latka - w asyście policjantów - została odwieziona do domu.