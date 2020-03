26-letni pacjent z koronawirusem. Do Wrocławia wrócił z Wielkiej Brytanii

Kiedy po powrocie do Polski 26-latek źle się czuł - miał wysoką gorączkę i duszności - od razu zgłosił się do wrocławskiego szpitala specjalistycznego. Wyniki badań potwierdziły zakażenie koronawirusem. Dziś mężczyzna jest już w bardzo dobrym stanie. - To młody człowiek, jest spoza grupy ryzyka - uspokaja rzecznik szpitala.