Protest przed wrocławską komendą po śmierci 25-letniego Dmytra

Sprawiedliwego śledztwa, ukarania winnych i obietnicy, że to się nigdy nie powtórzy. Tego chcieli protestujący, którzy przyszli przed komendę policji we Wrocławiu. Chodzi o sprawę 25-letniego Dmytra, Ukraińca który zmarł w lipcu na izbie wytrzeźwień. Mężczyzna miał być bity i duszony. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zwolnił już ze służby jednego z policjantów biorących udział w interwencji.