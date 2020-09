"Cisnęła" niemowlakiem o asfalt, kopała w głowę. 25 lat więzienia dla matki

Wyrok został ogłoszony we wtorek 8 września w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. - Barbara J. została uznana winną tego, że w dniu dziewiątego lutego 2019 roku, działając z zamiarem bezpośrednim, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, usiłowała pozbawić życia swojego miesięcznego syna w ten sposób, że wyciągnęła go z prowadzonego przez siebie wózka, uniosła na wysokość ramion i cisnęła nim o asfalt, a następnie sześciokrotnie kopnęła go w głowę unosząc prawą nogę, z impetem przydeptując głowę pokrzywdzonego - mówi Joanna Podwin z biura prasowego sądu.