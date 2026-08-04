Wrocław 19-latka zginęła po upadku z czwartego piętra. Zatrzymany mężczyzna z zarzutami Oprac. Svitlana Kucherenko |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka

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Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Fabrycznej prowadzi śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, do której doszło w nocy z 24 na 25 lipca na wrocławskim osiedlu Kuźniki. Kobieta zginęła po upadku z czwartego piętra budynku mieszkalnego. Okoliczności jej śmierci są obecnie wyjaśniane przez śledczych. W sprawie zatrzymano 38-letniego mężczyznę.

"Usłyszał on zarzut zgwałcenia i spowodowania obrażeń jednej z pokrzywdzonych (odrębne postępowanie), a ponadto zarzut pozbawienia wolności 19-letniej zmarłej kobiety, a także naruszenia nietykalności ratownika medycznego" - opisuje TVN24.pl podkomisarz Aleksandra Freus, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jak dodaje policjantka, z uwagi na to, że śledztwo jest w toku, nie jest możliwe przekazanie większej ilości szczegółowych informacji. Policja poszukuje świadków w tej sprawie.