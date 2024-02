17-latek jechał motocyklem. Kupił fałszywe prawo jazdy w Ukrainie

W pierwszej połowie stycznia policjanci ruchu drogowego patrolując ulice Wrocławia zwrócili uwagę na kierowcę vespy o pojemności 125 cm³. Jak informuje policja w komunikacie, to właśnie bardzo młody wygląd mężczyzny zadecydował o zatrzymaniu go do kontroli drogowej. Okazało się, że ma on 17 lat.