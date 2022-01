16 osób oskarżonych o oszustwa kredytowe. Straty: ponad 320 milionów złotych

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił akt oskarżenia przeciwko 16 osobom, które - zdaniem prokuratury - miały dopuścić się oszustw kredytowych. Pokrzywdzonych w sprawie jest ponad trzy tysiące firm i osób fizycznych, które na skutek oszustw miały stracić ponad 320 milionów złotych.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Na ławie oskarżonych zasiądzie łącznie 16 osób. Jak informuje Katarzyna Bylicka z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, 11 z nich usłyszało zarzuty kierowania i działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było dokonywanie oszustw przy pośrednictwie kredytowo-finansowym.

Szukali "osób wspomagających" i "kredyt-partnerów"

Jak ustalili śledczy, oszustw dokonywano w firmach finansowych. Klienci tych firm, głównie osoby niemające zdolności kredytowej, byli zapewniani, że mimo jej braku otrzymają oczekiwany kredyt. - By tak się stało, musieli jednak pozyskać osobę, która, jak określano, miała użyczyć klientowi swojej dobrej historii kredytowej. Taką osobę nazywano "osobą wspomagającą" lub "kredyt-partnerem", wskazując pokrzywdzonym, że może to być bliski znajomy lub członek rodziny - opisuje prokurator. I dodaje: - Gdy klient zachęcony wizją niezwykle atrakcyjnej oferty ponownie zjawiał się w biurze wraz z taką osobą, wówczas oboje w pośredni sposób dowiadywali się, że kredyt zostanie udzielony "osobie wspomagającej", a nie rzeczywistemu zainteresowanemu - chcącemu uzyskać środki finansowe w pierwszej kolejności.

A to - jak wskazuje prokuratura - skutkowało tym, że kredyt zaciągała osoba "nieświadoma skutków prawnych i faktycznych". Śledczy ustali, że oskarżeni dążyli do tego, aby "osoba wspomagająca" podpisała jak najwięcej umów o udzielenie kredytów, na jak największe kwoty, bez względu na to, jaką kwotą był zainteresowany pierwotny klient. - Zapewniano, że kredyt po przeniesieniu na właściwego kredytobiorcę będzie odpowiadał jego oczekiwaniom, zarówno co do wysokości kapitału, jak i wysokości miesięcznej raty - podaje Bylicka.