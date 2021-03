Kamery monitoringu nagrały, jak nastolatek kopie i zrzuca ze schodów schorowanego psa

Podczas przeglądania monitoringu w zupełnie innej sprawie, wrocławscy policjanci odkryli nagranie, na którym widać, jak 16-latek znęca się nad zniedołężniałym psem. Kopał go, szarpał i zrzucił ze schodów. Ares został odebrany interwencyjnie. Nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny.

"Są takie interwencje, które zostawiają obrazy w głowie"

Policjanci zainteresowali się sprawą i drążyli ją, aż ustalili personalia sprawcy. To 16-letni mieszkaniec bloku, w którym dochodziło do znęcania. Do jego drzwi - ku zdziwieniu samego nastolatka, jak i jego rodziców - zapukali funkcjonariusze z zespołu ds. nieletnich i patologii. Chłopak przyznał się i próbował tłumaczyć swoje zachowanie. Twierdził, że tracił nad sobą panowanie, ponieważ pies nie wykonywał jego poleceń.