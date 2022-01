Za uderzenie pilota wojskowego ma iść do więzienia, musi mu też zapłacić odszkodowanie

Do zdarzenia doszło w marcu 2018 r. Grupka żołnierzy przyjechała do Wrocławia na wieczór kawalerski. W nocy z 24 na 25 marca bawili się między innymi w okolicach Pasażu Niepolda, będącego klubowym zagłębiem w stolicy Dolnego Śląska. Tuż obok znajduje się ulica św. Antoniego. Tam zaatakowani zostali pilot wojskowy Krzysztof M. oraz jego kolega Radosław P. Krzysztof M. po uderzeniu pięścią upadł i uderzył głową o chodnik. Mężczyzna musiał przejść operację neurochirurgiczną i był w śpiące farmakologicznej przez trzy tygodnie. Przeszedł długą rehabilitację, aby wrócić do zdrowia.

Powodem miała być czerwona czapka

W piątek wrocławski sąd wydał wyrok w tej sprawie. Uznał Dawida M. winnym tego, że uderzył Krzysztofa M., powodując ciężki uszczerbek na jego zdrowiu. Według ustaleń sądu oskarżeni przyjechali do centrum Wrocławia taksówką i udali się do Pasażu Niepolda. Byli nietrzeźwi.

Jak opisali to śledczy, około północy dwaj żołnierze – Radosław P. i Krzysztof M. - opuścili lokal i ulicą Św. Antoniego szli do hotelu, w którym mieli nocleg. Na ulicy spotkali oskarżonych. Jeden z nich w wulgarny sposób zwrócił uwagę na czerwoną czapkę Radosława P. Krzysztof M. odepchnął Dawida M., a ten uderzył go pięścią w twarz. Krzysztof M. bezwładnie upadł i uderzył głową w chodnik. Później pięścią w twarz uderzył Dawida M. drugi z żołnierzy - Radosław P. Następnie Dawid M. uderzył Radosława P., który się przewrócił. Całość zajścia trwała zaledwie 17 sekund. Po tym czasie na miejscu pojawiła się policja. - Niewątpliwie tylko Dawid M. uderzał i powalał jednym ciosem zarówno Krzysztofa M., jak i Radosława P. Nic nie wskazuję, aby pozostali oskarżeni - Robert K. i Wiktor B. - kogokolwiek zaatakowali – mówił sędzia Zbigniew Muszyński. Dodał, że w tej sprawie sąd przyjął, że wbrew opisowi prokuratury, zdarzenie nie było pobiciem. - Nie doszło do pobicia tylko do indywidualnych działań stanowiących przestępstwo oskarżonego Dawida M. – mówił sędzia.