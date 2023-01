Jest kolorowy jak WOŚP, wyprodukowano niecałe 4 tysiące egzemplarzy. Unikatowy volkswagen trafi na licytację

Żółty, zielony, niebieski, czerwony - to cztery kolory, które na przemian pokrywały zderzaki, maskę, drzwi, nadkola, progi czy klapę bagażnika popularnych "polówek" w specjalnej wersji Harlekin. Kilka tego typu egzemplarzy zjechało z taśmy w latach 1994-1995, ale z założenia miał być to tylko element promocji trzeciej generacji modelu, bez produkcji seryjnej.

WOŚP 2023. Harlekin do wylicytowania na rzecz 31. Finału

Prawie 30 lat później kolorowy duch Harlekina znów daje o sobie znać. Pracownicy firmy Bidcar.pl wykonali porządną pracę reasercherską i gdzieś w Niemczech znaleźli egzemplarz z 1995 roku na sprzedaż. Po sprowadzeniu do Polski został on gruntownie sprawdzony pod kątem stanu technicznego. Przeprowadzono niezbędne naprawy oraz wymieniono płyny i filtry. Najwięcej pracy włożono jednak w to, co wyróżnia auto - karoserię. Wszystkie ubytki zostały uzupełnione i każdy uszkodzony element na nowo polakierowano zgodnie z pierwotną kolorystyką. Dodatkowo pomalowane zostały felgi, a oryginalna niebieska obręcz kierownicy oraz gałka zmiany biegów zostały odświeżone (podobnie jak całe wnętrze). Całość uzupełniają wykonane na zamówienie dywaniki oraz mata bagażnika.