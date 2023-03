Skusił ich 30-letni trabant

- Jeden z nich postanowił po kilku dniach wrócić w to samo miejsce ze swoimi znajomymi i włamać się do mieszkania oraz przyległego pomieszczenia gospodarczego, by zabrać z nich wartościowe rzeczy – informuje w komunikacie aspirant Aleksandra Pieprzycka z wołowskiej policji. - Zostali jednak zauważeni przez świadka. Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali trzech mężczyzn, którzy zdążyli przygotować już łupy do wyniesienia. Wszyscy to mieszkańcy powiatu wołowskiego, w wieku od 26 lat do 42 lat.