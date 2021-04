Nie zatrzymał się do kontroli, uderzył w radiowóz i potrącił policjanta. 71-latek był pijany

71-letni mieszkaniec Dolnego Śląska najpierw nie zatrzymał się do kontroli, później doprowadził do kolizji z radiowozem i potrącił policjanta. Po wszystkim odjechał a samochód ukrył za stodołą. Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna był pijany. Miał niemal dwa promile w wydychanym powietrzu.

Policjanci z Wołowa chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę, który poruszał się trasą Stary Wołów-Wrzosy. Jednak kierowca volkswagena - mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych - do kontroli się nie zatrzymał. I zaczął uciekać. - Łamał wszelkie przepisy ruchu drogowego, gwałtownie przyspieszał, hamował i zajeżdżał drogę prowadzącym pościg policjantom - relacjonuje Aleksandra Pieprzycka z biura prasowego dolnośląksiej policji.