Po kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Jatag szybko złapał trop i doprowadził policjantów do poszukiwanego

Wytropił

Policjanci zaznaczają, że czuć było od niego silny zapach alkoholu. Odmówił on jednak badania alkomatem. Został zatrzymany i przewieziony do placówki medycznej, gdzie pobrano od niego krew do badań. Stamtąd trafił do izby zatrzymań. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.