Rozpędzone lamborghini na pasie awaryjnym. Policja szuka kierowcy i pokazuje nagranie. "Sprawą powinien się zająć sąd"

Policjanci z Opola starają się ustalić, kto kierował zielonym lamborghini. Pod koniec czerwca wyprzedzał on inne pojazdy, jadąc pasem awaryjnym. - Apelujemy o kontakt z nami do osób, które były świadkiem zdarzenia, lub posiadają informacje, dzięki którym dowiemy się więcej o kierowcy - mówi aspirant sztabowy Piotr Chwastowski z opolskiej policji.

Widzisz? Reaguj

Przed wysłaniem zgłoszenia należy sprawdzić, gdzie popełniono wykroczenie. Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie. W wiadomości powinny znaleźć się informacje niezbędne do namierzenia sprawcy data, godzina i miejsce zdarzenia, dane dotyczące pojazdu (numer rejestracyjny, marka) i informacje kontaktowe do autora: imię i nazwisko, adres do korespondencji i telefon kontaktowy.