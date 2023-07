Zielone lamborghini pędziło pasem awaryjnym. Auto było firmowe, policja czeka na kluczowe odpowiedzi

- Wystąpiliśmy do firmy o informację, kto używa tego pojazdu. Użytkownik będzie z kolei zobowiązany do wskazania, kto w krytycznym momencie siedział za kierownicą - podkreśla Kaszuba.

Grozi sąd, wysoka grzywna i utrata uprawnień

Widzisz? Reaguj

Przed wysłaniem zgłoszenia należy sprawdzić, gdzie popełniono wykroczenie. Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie. W wiadomości powinny znaleźć się informacje niezbędne do namierzenia sprawcy data, godzina i miejsce zdarzenia, dane dotyczące pojazdu (numer rejestracyjny, marka) i informacje kontaktowe do autora: imię i nazwisko, adres do korespondencji i telefon kontaktowy.