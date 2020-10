Proboszczowie z koronawirusem. Sanepid apeluje do wiernych

Najpierw nyski sanepid poinformował o zakażeniu SARS-CoV-2 proboszcza parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodarach oraz Rynarcicach (gmina Korfantów). I zaapelował do osób, które - od 21 do 30 września - miały "bliski kontakt" z księdzem o obserwowanie swojego stanu zdrowia.