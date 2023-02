Najpierw mieli zaatakować, później zawlec do mieszkania, bić i przypalać żelazkiem. "Na koniec ogolili głowę maszynką"

Policjanci z Lwówka Śląskiego (Dolnośląskie) zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, pobicie i rozbój. Z zebranego przez śledczych materiału dowodowego wynika, że 41- i 44-latek przemocą obezwładnili znajomą sobie osobę, a następnie zawlekli ją do mieszkania, gdzie przez całą noc torturowali. Grozi im do 15 lat więzienia.

Do ciągu drastycznych zdarzeń doszło 11 i 12 lutego, ale dopiero po kilkunastu dniach pokrzywdzony zdecydował się zgłosić tę sprawę policji. Jak wynika z jego zeznań, a także z zebranego materiału dowodowego, 11 lutego wieczorem pokrzywdzony został zaatakowany przed jednym z budynków w miejscowości Wleń na Dolnym Śląsku.

- Jak ustalili śledczy, dwóch mężczyzn miało zaatakować pokrzywdzonego, uderzając go w głowę i doprowadzając tym samym do stanu bezbronności - informuje Olga Łukaszewicz, oficer prasowy lwóweckiej policji.

- Mężczyzna był bity pięściami oraz twardym, niezidentyfikowanym narzędziem - doprecyzowuje Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Gehenna w mieszkaniu

Jak ustalili śledczy, nieprzytomnego zawleczono do jednego z mieszkań, gdzie przy użyciu szala oraz taśmy klejącej związano mu ręce i nogi, pozbawiając go w ten sposób wolności.

- To był zaledwie początek gehenny pokrzywdzonego. Sprawcy przez całą noc w sposób dotkliwy znęcali się nad nim, bijąc go oraz przykładając mu rozgrzane żelazko do ciała - relacjonuje Łukaszewicz. A prokurator dodaje: - Działania sprawców spowodowały obrażenia ciała powyżej dni siedmiu. Na koniec pokrzywdzonemu ogolono głowę maszynką.

Mężczyźni przypalali żelazkiem pokrzywdzonego Policja Dolnośląska

Prokurator: mężczyźni się znali, doszło do pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem

Tortury trwały do poranka 12 lutego. Jak podaje policja, Marcin P. i Jarosław K. w końcu wypuścili swoją ofiarę, jednocześnie grożąc pozbawieniem życia jemu oraz jego partnerce. O przebiegu minionej nocy miał się nikt nie dowiedzieć. Zastraszony pokrzywdzony początkowo stosował się do "zaleceń", ale po jakimś czasie został skłoniony przez swoich bliskich do złożenia zawiadomienia.

- Jeszcze tego samego dnia, kiedy przyjęte zostało zawiadomienie, policjanci z wydziału kryminalnego lwóweckiej komendy policji ustalili i zatrzymali dwóch podejrzewanych o ten czyn mężczyzn. Podjęte przez śledczych działania pozwoliły na zebranie materiału dowodowego w wystarczającym stopniu uprawdopodobniającego popełnienie przestępstwa, aby przedstawić 44- i 42-letniemu mieszkańcowi powiatu lwóweckiego zarzuty - mówi policjantka.

- Prokurator uznał, że doszło do pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, a także pobicia, za co grozi do 15 lat więzienia. Co do przyczyny zachowania, chodziło o konflikt między jednym ze sprawców a pokrzywdzonym, mężczyźni się znali. Niezwłocznie po tym, jak dotarła do nas informacja o tym zdarzeniu, rozpoczęły się działania śledczych, między innymi zabezpieczono ślady w mieszkaniu, które wskazują na przebieg zdarzenia, jaki znalazł odzwierciedlenie w zarzutach - zaznacza Czułowski.

Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące Policja Dolnośląska

Do aresztu

Oprócz głównego zarzutu dwaj podejrzani usłyszeli również zarzuty rozboju dokonanego na innym, również znajomym sobie mężczyźnie. 11 lutego P. i K. - według ustaleń prokuratury - użyli przemocy wobec ofiary, bili pięściami i kopali, aby na końcu obrabować go z telefonu komórkowego.

Lwówecka prokuratura wniosła do sądu o ich tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku. Najbliższe trzy miesiące mężczyźni spędzą za kratkami.

Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące Policja Dolnośląska

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ib/ tam

Źródło: tvn24.pl