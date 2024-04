Włamywali się do jadących tirów. Kamera nagrała jedną z takich kradzieży

Trzy osoby usłyszały zarzuty

Śledczy ustalili, że podejrzani włamywali się do ciężarówek w nocy na trasach szybkiego ruchu. Za każdym razem robili to w ten sam sposób. Z tyłu samochodu ciężarowego podjeżdżał samochód osobowy, którego kierowca wyłączał światła mijania, następnie zbliżał się maksymalnie do tylnej części naczepy, by zostać poza polem widzenia kierującego ciężarówką. Potem przestępcy włamywali się do samochodu.