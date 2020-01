Włamanie do mieszkania we Wrocławiu. Nieoficjalnie: ma ono należeć do Olgi Tokarczuk

Wrocławskie mieszkanie, które - jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarła reporterka TVN24 - należy do noblistki Olgi Tokarczuk zostało okradzione. Policja informuje, że trwa szacowanie strat. Trwają też poszukiwania sprawców.

Szukają sprawców

Jak informuje policja, działania funkcjonariuszy przebiegały dwutorowo. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza i technicy kryminalni, którzy zabezpieczali ślady pozostawione przez włamywacza lub włamywaczy. Jednocześnie swoje działania prowadzili policjanci kryminalni. - Ich działania operacyjne mają na celu ustalenie osób, które mogą mieć związek z tym przestępstwem - mówi Marcjan. Według lokalnych mediów mieszkanie, do którego się włamano należy do Olgi Tokarczuk. Policja jednak oficjalnie nie potwierdza informacji o tym, że okradzione mieszkanie należy do noblistki. Taką informację potwierdziła jednak reporterka TVN24. - Nieoficjalnie wiadomo, że mieszkanie należy do Olgi Tokarczuk, której w tym momencie nie było w domu - przekazuje Olga Bierut.