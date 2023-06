Zderzyły się trzy samochody. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 11 na 416 kilometrze drogi krajowej numer 5. Z nieustalonych jak dotąd przyczyn zderzyły się trzy samochody.

- Łącznie podróżowało nimi pięć osób. Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępów zastaliśmy jedną osobę uwięzioną w pojeździe, pozostałe osoby znajdowały się poza pojazdami. Wszyscy odnieśli obrażenia, z czego najciężej ranna była osoba zakleszczona w pojeździe. Z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu hydraulicznego wykonano dostęp do mężczyzny, ewakuowano go, a następnie reanimowano przez kilkadziesiąt minut. Nie udało się go uratować - mówi Łukasz Starowicz, oficer prasowy straży pożarnej w Jaworze.