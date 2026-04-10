Zostawił auto na torach i uciekł, zanim nadjechał pociąg
O godzinie 3.48 służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu auta z pociągiem towarowym na strzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Kąty koło Rawicza (Wielkopolska). Trasa łączy Rawicz i Wrocław. Skład jechał w kierunku Wrocławia.
- Samochód przed uderzeniem wyłamał rogatkę, wjechał na przejazd i zatrzymał się na torowisku. Jak wynika z relacji maszynisty, kierowca opuścił pojazd i oddalił się tuż przed nadjechaniem pociągu - powiedział nam asp. Rafał Spychalski z rawickiej straży pożarnej.
Auto zostało przepchnięte przez pociąg około 300-400 metrów. Służby sprawdziły, czy w aucie nie było innych osób. W środku nikogo nie było. Nie ma osób poszkodowanych.
- Nasze czynności polegały na przeszukaniu terenu w celu odnalezienia kierowcy oraz wykluczenia ewentualnych innych poszkodowanych osób - dodał Spychalski.
Na miejscu pracuje też policja. - Trwają poszukiwania kierowcy. Sprawdzamy, czy autem mogła kierować osoba, na którą zarejestrowany jest ten pojazd - poinformował asp. Arkadiusz Wróblewski z rawickiej policji.
Pociągi już kursują
Początkowo tuż po zdarzeniu ruch kolejowy został wstrzymany. Po godzinie 7 straż pożarna poinformowała, że wrak auta został usunięty z torowiska, a ruch jest wznowiony.
