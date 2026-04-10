Wrocław

Zostawił auto na torach i uciekł, zanim nadjechał pociąg

Kierowca zostawił auto i uciekł
Kąty. Zderzenie auta z pociągiem towarowym
Źródło: PSP Rawicz
Policjanci z Rawicza szukają kierowcy, który w piątek rano wyłamał rogatkę na przejeździe kolejowym, a potem zostawił na torowisku auto i zniknął. W samochód uderzył pociąg towarowy.

O godzinie 3.48 służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu auta z pociągiem towarowym na strzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Kąty koło Rawicza (Wielkopolska). Trasa łączy Rawicz i Wrocław. Skład jechał w kierunku Wrocławia.

- Samochód przed uderzeniem wyłamał rogatkę, wjechał na przejazd i zatrzymał się na torowisku. Jak wynika z relacji maszynisty, kierowca opuścił pojazd i oddalił się tuż przed nadjechaniem pociągu - powiedział nam asp. Rafał Spychalski z rawickiej straży pożarnej.

Kierowca zostawił auto i uciekł
Źródło: PSP Rawicz

Auto zostało przepchnięte przez pociąg około 300-400 metrów. Służby sprawdziły, czy w aucie nie było innych osób. W środku nikogo nie było. Nie ma osób poszkodowanych.

- Nasze czynności polegały na przeszukaniu terenu w celu odnalezienia kierowcy oraz wykluczenia ewentualnych innych poszkodowanych osób - dodał Spychalski.

Na miejscu pracuje też policja. - Trwają poszukiwania kierowcy. Sprawdzamy, czy autem mogła kierować osoba, na którą zarejestrowany jest ten pojazd - poinformował asp. Arkadiusz Wróblewski z rawickiej policji.

Pociągi już kursują

Początkowo tuż po zdarzeniu ruch kolejowy został wstrzymany. Po godzinie 7 straż pożarna poinformowała, że wrak auta został usunięty z torowiska, a ruch jest wznowiony.

Wrak już usunięto z torowiska
Źródło: PSP Rawicz
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP Rawicz

Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
