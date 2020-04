23 zastępy, 100 strażaków, trzy samoloty. Pożar Wielkiego Lasu Lubańskiego

Ogień w lesie pojawił się we wtorek przed godziną 15. Na miejsce zadysponowano jednostki straży pożarnej z Lubania, Bolesławca, a także z okolicznych OSP.

Gaszenie z ziemi, zrzuty z powietrza

Walka z ogniem trwała około 5 godzin. W akcji udział brały 23 zastępy straży, w sumie około 100 strażaków. Na miejscu była strażacka cysterna. Swoją pomoc dołożyło też nadleśnictwo, które skierowało do akcji trzy samoloty gaśnicze. Wykonały łącznie 10 zrzutów wody z powietrza. Według szacunków spłonął młodnik o powierzchni około pięciu hektarów. Przez kolejne godziny strażacy dogaszali jeszcze powierzchnię ściółki leśnej.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, będzie to wyjaśniać policja. Jednak komendant Szyszło przyznaje, że w zdecydowanej większości przypadków to człowiek odpowiada za zaprószenie ognia. Niewykluczone, że tak właśnie było i w tym przypadku.